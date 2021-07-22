Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зона возле Золотого превращается в горячую точку – ОБСЕ

Четверг, 22 июля 2021, 17:32

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на Донбассе в последнее время ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.

Источник: заявление Грау после встреч ТКГ

Прямая речь Грау: "Год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня. Хочу напомнить, что в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения. Это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.

Однако, приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку".

Детали: Она также отметила, что СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Напомним:

  • 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Все новости...
Донбасс
В Чехии увеличили приговор до 21 года заключения белорусу, воевавшему против Украины на Донбассе
В зоне ООС за минувшие сутки боевики трижды открывали огонь, до утра тихо
Оккупанты дважды нарушили "тишину", в ВСУ один ранен
Последние новости
06:19
В Индонезии и Бразилии – почти полторы тысячи смертей в сутки от COVID
05:44
США идентифицировали шесть подозреваемых в убийстве президента Гаити
04:45
Около 100 офицеров и их семьи страдают "Гаванскому синдромом" – ЦРУ
03:46
Штаты осуществили авиаудары в Афганистане – Пентагон
02:49
Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19
02:18
Власти Афганистана обвинили "Талибан" в убийстве сотни гражданских лиц
01:40
00:57
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
Все новости...