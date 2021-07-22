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Зона возле Золотого превращается в горячую точку – ОБСЕ

Четверг, 22 июля 2021, 17:32
Зона возле Золотого превращается в горячую точку – ОБСЕ

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на Донбассе в последнее время ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.

Источник: заявление Грау после встреч ТКГ

Прямая речь Грау: "Год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня. Хочу напомнить, что в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения. Это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю.

Однако, приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку".

Детали: Она также отметила, что СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Напомним:

  • 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕвойна
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