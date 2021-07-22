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Очільник МВС про ДТП судді: "Зім’ятою" у цій справі залишиться тільки Audi

Четвер, 22 липня 2021, 18:13
Очільник МВС про ДТП судді: Зім’ятою у цій справі залишиться тільки Audi

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський "відповідально заявив", що справу ДТП на столичній Оболоні, коли суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi врізалася в дерево, не "замнуть".

Джерело: Монастирський у Facebook

Пряма мова Монастирського: Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди…

Учора Audi судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння.

Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ та соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються зам'яти".

Я відповідально заявляю, що "зім’ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом!

Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов‘язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів".

Українська правда

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Теми: МонастирськийМЗСДТП
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