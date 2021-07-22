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Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi

Четверг, 22 июля 2021, 18:13

Министр внутренних дел Денис Монастырский "ответственно заявил", что дело ДТП на столичной Оболони, когда судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi врезалась в дерево, не "замнут".

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ...

Вчера Audi судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.

Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять".

Я ответственно заявляю, что "скомканной" в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом!

Для патрульной полиции имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей".

Украинская правда
Темы: МонастырскийМИДДТП
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