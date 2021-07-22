Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Четвер, 22 липня 2021, 18:52
Від початку цієї доби зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї".
Деталі: зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає, а на обстріли відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.
Українська правда