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Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Четвер, 22 липня 2021, 18:52
Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Від початку цієї доби зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї".

Деталі: зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає, а на обстріли відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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