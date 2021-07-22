Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Четвер, 22 липня 2021, 18:52

Від початку цієї доби зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї".

Деталі: зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає, а на обстріли відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В українському МЗС здивувалися заяві Молдови про завершення розслідування щодо Чауса

фотоОлімпіада розпочалась: у Токіо запалили олімпійський вогонь

фотоЗамість Монастирського: ЦВК визнала нардепом ще одного "слугу"

фотоУ РФ не показали вихід української команди на відкритті Олімпіади-2020

Зеленський звільнив першого заступника Баканова - джерело

Ув'язненого побили до смерті в колонії Житомира і списали на "серцеву недостатність"

Усі новини...
Донбас
Зона біля Золотого перетворюється в гарячу точку – ОБСЄ
У Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення білорусу, який воював проти України на Донбасі
У зоні ООС за минулу добу бойовики тричі відкривали вогонь, до ранку тихо 
Останні новини
19:03
На Банковій заплутались у кадрах Баканова. Кажуть, що нікого не звільняли
18:46
Курс гривні до долара та євро на наступний тиждень різко зміцнився
18:32
Вірменія та Азербайджан заявили про перестрілку на кордоні: 1 загиблий, 3 поранених
18:18
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
18:11
В українському МЗС здивувалися заяві Молдови про завершення розслідування щодо Чауса
17:59
Хорватія обмежує масові заходи через зростання кількості заражень
17:48
фотоОлімпіада розпочалась: у Токіо запалили олімпійський вогонь
17:41
Середній дохід українських онлайн-продавців на міжнародних майданчиках зріс в 1,5 рази
17:33
Львів’янин викликав поліцію через відмову жінки в інтимі
17:24
фотоЗамість Монастирського: ЦВК визнала нардепом ще одного "слугу"
Усі новини...