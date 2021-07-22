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Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Четверг, 22 июля 2021, 18:52

С начала этого периода зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что боевых потерь в ВСУ нет, а на обстрелы открывали огонь.

Напомним: Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на Донбассе последнее время ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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