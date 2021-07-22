Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Четверг, 22 июля 2021, 18:52
С начала этого периода зафиксировано 3 обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".
Детали: Указывается, что боевых потерь в ВСУ нет, а на обстрелы открывали огонь.
Напомним: Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на Донбассе последнее время ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.
Украинская правда