В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка

Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с иском о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Источник: центр в Telegram

Дословно: "Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Беларуси к Республиканскму общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации".

Напомним: