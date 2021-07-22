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В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка

Четверг, 22 июля 2021, 20:32
В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка

Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с иском о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Источник: центр в Telegram

Дословно: "Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Беларуси к Республиканскму общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации".

Напомним:

  • В понедельник в Беларуси арестовали счет ПЕН-центра.
  • Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
  • Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашенко
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