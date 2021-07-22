В Беларуси хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреатка
Четверг, 22 июля 2021, 20:32
Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с иском о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.
Источник: центр в Telegram
Дословно: "Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Беларуси к Республиканскму общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации".
Напомним:
- В понедельник в Беларуси арестовали счет ПЕН-центра.
- Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
- Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.
Украинская правда