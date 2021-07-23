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"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"

П'ятниця, 23 липня 2021, 00:23
Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу – Держдеп США про Північний потік-2

Уряд Сполучених Штатів готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, аби гарантувати, що Росія не буде використовувати "Північний потік-2" як зброю.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Щоби бути абсолютно чіткими, ми не відмовляємося від жодних доступних нам інструментів. Фактично, ми додаємо кілька нових до нашого арсеналу".

"Ми прагнемо слідувати закону, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (у Спільній декларації США-Німеччина – ред.), жодним чином не змінило цього. Ми продовжуватимемо дотримуватися закону".

"Чинна адміністрація виступає проти Nord Stream 2. Так було 20 січня (у перший день роботи адміністрації Байдена – ред.), так залишається й 22 липня, і так буде в майбутньому".

Деталі: Прайс підкреслив, що адміністрація США слідуватиме конкретному курсу санкцій, визначеного американським законодавством.

Речник Держдепу наголосив, що головна мета домовленості США й Німеччини щодо "Північного потоку-2" залишається в тому, щоби не дати Росії використовувати енергоресурси в якості зброї проти партнерів США в регіонах, насамперед в Україні.

Він вкотре назвав російський проєкт "поганою угодою" для Німеччини, для України та Європи в цілому. Саме тому, за його словами, адміністрація Байдена запровадила санкції проти 19 суден, які були долучені до проєкту.

"Зі свого боку, ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу", – запевнив Прайс.

Передісторія:

  • 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
  • За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років, і призначити для цієї мети спеціального представника.
  • Відзначається, що переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.
  • Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2НімеччинаСШАРосія
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