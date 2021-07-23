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"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"

Пятница, 23 июля 2021, 00:23
Мы продолжим выступать против этого трубопровода – Госдеп США о Северном потоке-2

Правительство Соединенных Штатов готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать "Северный поток-2" в качестве оружия.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Чтобы быть абсолютно четкими, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически, мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу".

"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия – ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон".

"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена – ред.), так остается и 22 июля, и так будет в будущем".

Детали: Прайс подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенному американским законодательством.

Представитель Госдепа подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионах, прежде всего в Украине.

Он в очередной раз назвал российский проект "плохой сделкой" для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.

"Со своей стороны, мы продолжим выступать против этого трубопровода", – заверил Прайс.

Предыстория:

  • 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • Согласно договоренностям, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.
  • Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.
  • Глава "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2ГерманияСШАРосcия
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