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Голосування мешканців ОРДЛО на російських виборах: Україна висловила протест

П'ятниця, 23 липня 2021, 11:25
Фото: Shutterstock

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест на рішення Центральної виборчої комісії РФ, що населення окупованого Донбасу може голосувати на виборах Державної думи РФ.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "Такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів в Держдуму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів…

Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ".

Деталі: МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії і не визнавати результати цих виборів на окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ.

У дипломатичному відомстві зазначили, що останні дії Росії є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на окупованих територіях.

Передісторія: 20 липня російська ЦВК ухвалила постанову, що люди з окупованих територій Донецької та Луганської областей України, які отримали російські паспорти, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі.

Вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня 2021 року.

Українська правда
Теми: ОРДЛОРосіявибориЦВКМЗС


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