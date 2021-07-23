Голосование жителей ОРДЛО на российских выборах: Украина выразила протест

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест на решение Центральной избирательной комиссии РФ о том, что население оккупированного Донбасса может голосовать на выборах Государственной думы РФ.

Источник: сайт МИД

Дословно: "Такие действия российской стороны, вместе с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов...

Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить делать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ".

Детали: МИД призывает международное сообщество осудить этот шаг России и не признавать результаты этих выборов на оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что последние действия России являются особенно циничными на фоне деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на оккупированных территориях.

Предыстория: 20 июля российский ЦИК принял постановление, что люди с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которые получили российские паспорта, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в онлайн-формате.

Выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября 2021 года.