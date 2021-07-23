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Кримінального авторитета з Лубен видворили в Росію

П'ятниця, 23 липня 2021, 12:36

Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який раніше був "смотрящим" за Лубнами, видворили в Росію.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: 22 липня правоохоронці на виконання рішення РНБО примусово повернули чоловіка до країни його походження, тобто в РФ.

Чоловіку заборонили в’їжджати на територію України.

За словами джерела УП, йдеться про 45-річного громадянина Росії, який був "смотрящим" за містом Лубни у Полтавській області. 

Йдеться про №645 із санкційного списку РНБО Зайнутдінова Шаміля Камалутдиновича.

Зайнутдінов уродженець Чеченської Республіки і громадянин Російської Федерації.

Наприкінці травня "авторитет" потрапив до санкційного списку РНБО.

Нагадаємо: 

  • 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".
  • 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій проти 674 бойовиків, окупантів та "ворів у законі" та 138 компаній.

Українська правда
Теми: РНБОсанкціїРосія


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