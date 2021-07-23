Кримінального авторитета з Лубен видворили в Росію
П'ятниця, 23 липня 2021, 12:36
Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який раніше був "смотрящим" за Лубнами, видворили в Росію.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: 22 липня правоохоронці на виконання рішення РНБО примусово повернули чоловіка до країни його походження, тобто в РФ.
Чоловіку заборонили в’їжджати на територію України.
За словами джерела УП, йдеться про 45-річного громадянина Росії, який був "смотрящим" за містом Лубни у Полтавській області.
Йдеться про №645 із санкційного списку РНБО Зайнутдінова Шаміля Камалутдиновича.
Зайнутдінов уродженець Чеченської Республіки і громадянин Російської Федерації.
Наприкінці травня "авторитет" потрапив до санкційного списку РНБО.
Нагадаємо:
- 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".
- 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій проти 674 бойовиків, окупантів та "ворів у законі" та 138 компаній.
Українська правда