Криминального авторитета из Лубнов выдворили в Россию
Пятница, 23 июля 2021, 12:36
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: 22 июля правоохранители во исполнение решения СНБО принудительно вернули мужчину в страну его происхождения, то есть в РФ.
Мужчине запретили въезжать на территорию Украины.
По словам источника УП, речь идет о 45-летнем гражданине России, который был "смотрящим" за городом Лубны в Полтавской области.
Речь идет о №645 из санкционного списка СНБО Зайнутдинова Шамиля Камалутдиновича.
Зайнутдинов уроженец Чеченской Республики и гражданин Российской Федерации.
В конце мая "авторитет" попал в санкционный список СНБО.
Напомним:
- 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".
- 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.
Украинская правда