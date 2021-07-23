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Криминального авторитета из Лубнов выдворили в Россию

Пятница, 23 июля 2021, 12:36

Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 22 июля правоохранители во исполнение решения СНБО принудительно вернули мужчину в страну его происхождения, то есть в РФ.

Мужчине запретили въезжать на территорию Украины.

По словам источника УП, речь идет о 45-летнем гражданине России, который был "смотрящим" за городом Лубны в Полтавской области.

Речь идет о №645 из санкционного списка СНБО Зайнутдинова Шамиля Камалутдиновича.

Зайнутдинов уроженец Чеченской Республики и гражданин Российской Федерации.

В конце мая "авторитет" попал в санкционный список СНБО.

Напомним:

  • 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".
  • 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.

Украинская правда
Темы: СНБОсанкцииРосcия
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