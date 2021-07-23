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Олимпиада началась: в Токио зажгли олимпийский огонь

Пятница, 23 июля 2021, 17:48

Олимпийские игры-2020, которые перенесли на год из-за коронавируса, официально открылись в Токио.

Источник: трансляция церемонии открытия Олимпиады на UA: Перший, BBC

Детали: Церемония открытия Олимпийских игр длилась несколько часов.

 

Национальные сборные спортсменов из 206 стран прошли по олимпийскому стадиону с приветствием перед фактически пустыми трибунами и на фоне протестов на улицах Токио с требованиями отменить проведение Олимпийских игр.

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом Игры в столице Японии состоятся при пустых трибунах.

Посетить церемонию открытия Олимпиады смогли только представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица.

 
Фото из Twitter #Tokyo2020

После приветствий присутствующие увидели перфоманс, также прозвучала песня Джона Леннона "Imagine".

 

Император Японии Нарухито официально открыл Олимпийские игры 2020 года. 

 

В конце церемонии традиционно прозвучал Олимпийский гимн и загорелся олимпийский огонь. 

 

Впервые было использовано экологическое топливо для факелов (водород). Олимпийский огонь зажгли в Греции в 2020 году, когда еще не была объявлена пандемия и не был начат карантин.

Передача огня паралимпийцам в цепочке передачи олимпийского огня
Передача огня паралимпийцам в цепочке передачи олимпийского огня
скрин-шот

Япония подавала заявку на проведение Олимпийских игр 10 лет назад. Лозунгом этих игр являются: "Единство в многообразии".

Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа. Спортсмены из более двух сотен стран разыграют между собой 339 комплектов наград.

Спортсмены и тренеры на церемонии открытия принесли присягу, что будут бороться за победу честно.

Украину на этих соревнованиях представляют 157 олимпийцев в 30 дисциплинах. UA: Перший будет транслировать соревнования с участием украинских олимпийцев.

Украинский флаг во время церемонии пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

 

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Украина...". Верю, что скоро его увидит и Токио.

И хотя эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, у нее не будет пустых сердец. Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы.

Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы – это эмоции от победы, гордость за то, что мы – украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине!".

Напомним: В этот раз впервые за почти 130 лет Международный олимпийский комитет внес изменения в девиз Олимпиады, к лозунгу "Citius, Altius, Fortius" добавили слово Communis – и теперь лозунг значит: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

В истории независимой Украины это седьмая летняя Олимпиада. До этого на летних Олимпийских играх украинцы получили 121 медаль (35 золотых, 30 серебряных и 56 бронзовых).  

Украинский гимнаст и чемпион Олимпийских игр 2016 года Олег Верняев не сможет участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио: Комитет по этике в гимнастике дисквалифицировал его на 4 года из-за допинга.

Алена Рощенко, УП
Темы: ОлимпиадаспортЯпония
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