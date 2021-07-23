Окупанти обстріляли приватний сектор Мар’їнки та запускали безпілотник
П'ятниця, 23 липня 2021, 19:36
Протягом доби 23 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі й обстріл
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.
З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення".
Деталі: Зазначається, що поранений у лікарні, стан здоров’я задовільний.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Українська правда