Оккупанты обстреляли частный сектор Марьинки и запускали беспилотник
Пятница, 23 июля 2021, 19:36
В течение суток 23 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и обстрел
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения".
Детали: Отмечается, что раненый в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинская правда