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Оккупанты обстреляли частный сектор Марьинки и запускали беспилотник

Пятница, 23 июля 2021, 19:36
Оккупанты обстреляли частный сектор Марьинки и запускали беспилотник

В течение суток 23 июля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и обстрел

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения".

Детали: Отмечается, что раненый в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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