Во Львове окончательно демонтировали советский монумент славы

Во Львове 23 июля демонтировали центральную скульптурную группу советского монумента славы - две бронзовые фигуры - "родины-матери" и красноармейца, который держит меч.

Источник: "Радио Свобода", Zaxid.net

Детали: К вечеру сняли скульптуру красноармейца и "родины-матери". Их повезли в музей "Территория террора" во Львове.

Этот монумент, по оценке Украинского института национальной памяти, не подпадал под действие закона о декоммунизации, не состоял ни на одном балансе. Поэтому городской совет с общественностью имел право принимать решения по демонтажу, заявив, что это символ коммунизма.

Еще в апреле 2018 огородили основную часть советского памятника, который был в аварийном состоянии. Элементы демонтировали поочередно.

Зимой 2019 сняли 30-метровый пилон, который прославлял "освобождения" советской армией Львова в 1939-м и, вдруг, в июле 1944 года. Весной этого года демонтировали горизонтальную стелу с железобетона и 43 горельефа - изображение солдат и матерей. Теперь уже завершающий этап работ - убирают две скульптуры.

Справка: В советское время этот памятник называли "Монумент боевой славы Вооруженных сил Советского Союза", который установили в мае 1970 года. Скульптурную композицию создавали известные львовские художники Эммануил Мисько, Дмитрий Крвавич и Ярослав Мотыга.