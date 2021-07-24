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На Донбасі російські найманці 10 разів зривали "тишу"

Субота, 24 липня 2021, 07:37
На Донбасі російські найманці 10 разів зривали тишу

За добу 23 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 2 порушення "тиші".

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває  у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 24 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

За минулу та поточну добу серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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