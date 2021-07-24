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На Донбассе российские наемники 10 раз срывали "тишину"

Суббота, 24 июля 2021, 07:37

За сутки 23 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток – 2 нарушения "тишины".

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи опытно враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

За прошедшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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