Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції з НАТО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.
Джерело: документ, опублікований на сайті глави держави
Деталі: У рішенні РНБО від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" підготовка України до набуття членства в НАТО названа надважливим державним завданням. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тоді пояснював, що питання про інтеграцію України в НАТО на засіданні розглядали таємно.
23 липня Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення РНБО.
Документом, зокрема, передбачається, що Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.
Крім того, планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО.
Також окремим пунктом вказана організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією.
Серед 12 пунктів рішення РНБО опубліковані лише частина - 4 пункти документу позначені грифом "таємно".
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- Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс розповів, що в Альянсі вивчають можливість посилення доступу України до засобів спостереження за ситуацією в Чорному морі.