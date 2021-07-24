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Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції з НАТО

Субота, 24 липня 2021, 11:23

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Джерело: документ, опублікований на сайті глави держави

Деталі: У рішенні РНБО від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" підготовка України до набуття членства в НАТО названа надважливим державним завданням. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тоді пояснював, що питання про інтеграцію України в НАТО на засіданні розглядали таємно.

23 липня Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення РНБО.

Документом, зокрема, передбачається, що Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

Крім того, планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО.

Також окремим пунктом вказана організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією.

Серед 12 пунктів рішення РНБО опубліковані лише частина - 4 пункти документу позначені грифом "таємно".

Нагадаємо:

  • Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс розповів, що в Альянсі вивчають можливість посилення доступу України до засобів спостереження за ситуацією в Чорному морі.

Українська правда
Теми: НАТОУкраїнаЗеленський


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