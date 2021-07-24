Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції з НАТО

Субота, 24 липня 2021, 11:23
Зеленський підписав указ про поглиблення інтеграції з НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Джерело: документ, опублікований на сайті глави держави

Деталі: У рішенні РНБО від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" підготовка України до набуття членства в НАТО названа надважливим державним завданням. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тоді пояснював, що питання про інтеграцію України в НАТО на засіданні розглядали таємно.

23 липня Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення РНБО.

Документом, зокрема, передбачається, що Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

Крім того, планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО.

Також окремим пунктом вказана організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією.

Серед 12 пунктів рішення РНБО опубліковані лише частина - 4 пункти документу позначені грифом "таємно".

Нагадаємо:

  • Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Гордон Скіп Дейвіс розповів, що в Альянсі вивчають можливість посилення доступу України до засобів спостереження за ситуацією в Чорному морі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
НАТО
Від Вільнюса до Вільнюса
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: