Зеленский подписал указ об углублении интеграции в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие частично тайное решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об углублении интеграции Украины в Организации Североатлантического договора.

Источник: документ, опубликованный на сайте главы государства

Детали: В решении СНБО от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" подготовка Украины к обретению членства в НАТО названа сверхважным государственным заданием. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда объяснял, что вопрос об интеграции Украины в НАТО на заседании рассматривали тайно.

23 июля Зеленский своим указом ввел в действие это решение СНБО.

Документом, в частности, предполагается, что Минобороны должно принять меры для безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Кроме того, планируется активизация диалога разведывательных органов Украины с соответствующими органами НАТО и государств - членов НАТО.

Также отдельным пунктом указана организация обмена опытом с НАТО по противодействию гибридной войне, которая ведется Российской Федерацией.

Среди 12 пунктов решения СНБО опубликована только часть – 4 пункта документа обозначены грифом "секретно".

Напомним: