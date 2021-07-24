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Українка Білодід, що виборола медаль на Олімпіаді: "Віддала всі сили"

Субота, 24 липня 2021, 15:14
Українка Білодід, що виборола медаль на Олімпіаді: Віддала всі сили

У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо.

Джерело: пресслужба НОК

Деталі: Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо. Спортсменка після фінальної сутички поділилася своїми емоціями і зізналася, що стати призеркою було дуже важко.   

За її словами, хоч два роки тому тому вона і виграла в Японії чемпіонат світу, але Олімпійські змагання - це зовсім інший досвід.

Пряма мова Дар’ї Білодід: "Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор (у додатковий час - УП), це неймовірно важко і виснажливо.

Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно".

Нагадаємо:

  • Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

 

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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