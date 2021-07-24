Украинка Билодид, завоевавшая медаль на Олимпиаде: "Отдала все силы"

В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид одержала историческую награду для всего украинского женского дзюдо.

Источник: пресс-служба НОК

Детали: Бронзовая медаль Билодид стала первой в истории Украины для женского дзюдо. Спортсменка после финальной схватки поделилась своими эмоциями и призналась, что стать призером было очень трудно.

По ее словам, хотя два года назад она и выиграла в Японии чемпионат мира, но Олимпийские соревнования – это совсем другой опыт.

Прямая речь Дарьи Билодид: "Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на Голден скор (в дополнительное время - УП), это невероятно трудно и утомительно.

Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене. Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно".

Напомним:

Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

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