Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тимчасовий повірений: Санкції США проти Коломойського – не кінець історії

Субота, 24 липня 2021, 17:16
ФОТО SLOVOIDILO.UA

Заборона Сполучених Штатів на в’їзд українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який перебував у компетенції зовнішньополітичного відомства, Держдепартаменту.

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично.

Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа".

Деталі: Кент нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Передісторія:

  • 5 березня США запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав ці санкції.

Читайте також: Чорна мітка для Коломойського: що означають санкції США проти українського олігарха

Теми: СШАКоломойськийсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

AP: Низка штатів США скоротили свою COVID-статистику — одразу як зросли зараження

У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений – ЗМІ

У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол

У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС

Прем'єр-Ліга. "Шахтар" з новим тренером переграв "Інгулець"

Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради призначили заставу

Усі новини...
США
Китай ввів санкції проти США
США і ЄС закликали "Талібан" припинити військовий наступ в Афганістані
Неподалік від Білого дому нападник здійснив понад 20 пострілів
Останні новини
05:20
Потужні зливи спричинили повінь на Філіппінах, 15 тисяч евакуйовані
04:13
Шістьох камерунських солдатів вбили при нападі повстанців
03:15
В руїнах будинку біля Маямі припинили шукати тіла
02:30
AP: Низка штатів США скоротили свою COVID-статистику — одразу як зросли зараження
01:31
В Нікарагуа арештували сім потенційних кандидатів у президенти
00:36
Кількість нових COVID-випадків у Туреччині сягнула максимуму за два місяці
23:41
У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений – ЗМІ
22:56
Вітренко проти невигідних закупівель газу з РФ, "Газпром" пояснив слова Міллера
22:29
У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол
22:13
У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС
Усі новини...