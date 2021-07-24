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Тимчасовий повірений: Санкції США проти Коломойського – не кінець історії

Субота, 24 липня 2021, 17:16
Тимчасовий повірений: Санкції США проти Коломойського – не кінець історії
ФОТО SLOVOIDILO.UA

Заборона Сполучених Штатів на в’їзд українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який перебував у компетенції зовнішньополітичного відомства, Держдепартаменту.

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично.

Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа".

Деталі: Кент нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Передісторія:

  • 5 березня США запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав ці санкції.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКоломойськийсанкції
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