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Временный поверенный: Санкции США против Коломойского – не конец истории

Суббота, 24 июля 2021, 17:16
Временный поверенный: Санкции США против Коломойского – не конец истории
ФОТО SLOVOIDILO.UA

Запрет США на въезд украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который находился в компетенции внешнеполитического ведомства, Госдепартамента.

Источник: временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть другие возможности – я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. Посмотрим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично.

Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине – это ваше дело".

Детали: Кент напомнил, что украинский экс-премьер Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Предыстория:

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Темы: СШАКоломойскийсанкции
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