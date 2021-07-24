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ООС: 6 обстрілів, українські військові відповідали

Субота, 24 липня 2021, 17:40

З початку доби 24 липня в районі проведення ООС зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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