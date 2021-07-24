ООС: 6 обстрелов, украинские военные отвечали

С начала суток 24 июля в районе проведения ООС зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.