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Миллионная взятка: зампредседателя Харьковского облсовета назначили залог

Суббота, 24 июля 2021, 18:40
фото САП

Попавшемуся на взятке заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 миллиона гривен залога.

Источник: САП

Детали: Меру пресечения подозреваемому избрал 24 июля Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП.

По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября 2021 года с альтернативой внесения 4,75 миллионов гривен залога.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Что предшествовало: 22 июля НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.

Согласно данным источников УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.

В деле также фигурирует избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьвзятка
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