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У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС

Субота, 24 липня 2021, 22:13
фото з Facebook

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь, поранений в районі ООС минулого тижня, помер у п'ятницю у шпиталі в Харкові.

Джерело: харківська волонтерка Ярина Чаговець у коментарі Суспільному, волонтерка Світлана Сидоренко в Facebook

Деталі: Як розповіла Чаговець, боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

Пряма мова Чаговець: "Його поклали до реанімації. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову під'єднали до апарату дихання, зробили кілька операцій.

На жаль, вчора стан погіршився сильно. Близько 16:00 вчора він помер".

Більше деталей: За інформацією львівської волонтерки Світлани Сидоренко, у бійця залишилися дружина і двоє дітей 2,5 і 9 років, а також син 13-и років від першого шлюбу.

Теми: ХарківОб'єднані сили на Донбасі


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