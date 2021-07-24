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В Харькове умер военный, которого ранили в районе ООС

Суббота, 24 июля 2021, 22:13
В Харькове умер военный, которого ранили в районе ООС
фото з Facebook

Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь, раненый в районе ООС на прошлой неделе, умер в пятницу в госпитале в Харькове.

Источник: харьковская волонтер Ярина Чаговец в комментарии Суспільному, волонтер Светлана Сидоренко в Facebook

Детали: Как рассказала Чаговец, боец ​​попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела в Луганской области. С ним эвакуировали еще нескольких раненых.

Прямая речь Чаговец: "Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций.

К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер".

Больше деталей: По информации львовской волонтеры Светланы Сидоренко, у бойца остались жена и двое детей 2,5 и 9 лет, а также сын 13-и лет от первого брака.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковОбъединенные силы на Донбассе
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