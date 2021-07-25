Окупанти гатили з ПТРК біля Новоолександрівки та Золотого-4

24 липня на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новоолександрівки та Золотого-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська стріляли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, у напрямку Новотошківського та Нью-Йорка окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.