Окупанти гатили з ПТРК біля Новоолександрівки та Золотого-4
24 липня на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, біля Новоолександрівки та Золотого-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська стріляли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Як зазначається, у напрямку Новотошківського та Нью-Йорка окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.