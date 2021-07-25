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Оккупанты били с ПТРК у Новоалександровки и Золотого-4

Воскресенье, 25 июля 2021, 07:25

24 июля на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино российско-оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, в направлении Новотошковского и Нью-Йорка оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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