Оккупанты били с ПТРК у Новоалександровки и Золотого-4
Воскресенье, 25 июля 2021, 07:25
24 июля на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, у Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Южного и Широкино российско-оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, в направлении Новотошковского и Нью-Йорка оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.
Украинская правда