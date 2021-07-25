Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты били с ПТРК у Новоалександровки и Золотого-4

Воскресенье, 25 июля 2021, 07:25

24 июля на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино российско-оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, в направлении Новотошковского и Нью-Йорка оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев

Оккупанты ранили украинского военного

Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

фотоОлимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль

инфографикаПограничники назвали топ стран, куда чаще всего путешествуют украинцы

фотоВ США молодой блогер антивакцинатор умер от коронавируса

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
В Харькове умер военный, которого ранили в районе ООС
ООС: 6 обстрелов, украинские военные отвечали
На Донбассе российские наемники 10 раз срывали "тишину"
Последние новости
19:41
Турция: число новых случаев COVID достигло уровня середины мая
19:25
В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели
19:13
Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений для перевозчиков
18:52
Динамика COVID-госпитализаций превышена только в одной области
18:31
Украинцы теперь могут получить гарантию на товар через интернет
18:19
Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев
18:14
ООС: оккупационные войска открывали огонь 4 раза
17:47
Немцы критикуют кандидата блока Меркель на фоне катастрофических наводнений
17:07
Протест медиков на Харьковщине: глава ОГА и министр обещают погасить долги
16:37
Оккупанты ранили украинского военного
Все новости...