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В Украине 286 новых заражений Covid и 12 смертей

Воскресенье, 25 июля 2021, 08:19

В субботу, 24 июля, в стране зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 286 зараженных – 19 детей.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы - 422 больных, выписаны - 159 человек. Болезнь унесла жизни 12 человек.

Кроме того, за сутки было протестировано 39 404 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек, умерли от Covid 52 847 украинцев.

Напомним:

  • 23 июля в Украине зафиксировали 745 случаев Covid.
  • По сутки 23 июня в мире обнаружили еще 490 698 заражений коронавирусом, больше всего – в Индонезии и Индии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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