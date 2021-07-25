Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Олимпиаде в Токио выросло число заражений коронавирусом

Воскресенье, 25 июля 2021, 08:56

Тесты на коронавирус уже 132 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц, связанных с Олимпийскими играми, оказались положительными.

Источник: DW

Детали: Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно про 10 новых случаев инфицирования Covid у лиц, связанных с проведением игр или участием в них.

Таким образом общее количество людей, чей тест на коронавирус с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведении оказался положительным, выросла до 132.

Напомним:

Читайте также: Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде

Темы: ОлимпиадакоронавирусЯпония
powered by lun.ua
Главное сегодня

Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев

Оккупанты ранили украинского военного

Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

фотоОлимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль

инфографикаПограничники назвали топ стран, куда чаще всего путешествуют украинцы

фотоВ США молодой блогер антивакцинатор умер от коронавируса

Все новости...
Олимпиада
Украинка Костевич завоевала в Токио четвертое место в пулевой стрельбе
В Киеве обустроили фан-зоны для просмотра Олимпийских игр
Украинка Билодид, завоевавшая медаль на Олимпиаде: "Отдала все силы"
Последние новости
19:41
Турция: число новых случаев COVID достигло уровня середины мая
19:25
В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели
19:13
Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений для перевозчиков
18:52
Динамика COVID-госпитализаций превышена только в одной области
18:31
Украинцы теперь могут получить гарантию на товар через интернет
18:19
Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев
18:14
ООС: оккупационные войска открывали огонь 4 раза
17:47
Немцы критикуют кандидата блока Меркель на фоне катастрофических наводнений
17:07
Протест медиков на Харьковщине: глава ОГА и министр обещают погасить долги
16:37
Оккупанты ранили украинского военного
Все новости...