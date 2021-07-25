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На Олимпиаде в Токио выросло число заражений коронавирусом

Воскресенье, 25 июля 2021, 08:56
На Олимпиаде в Токио выросло число заражений коронавирусом

Тесты на коронавирус уже 132 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц, связанных с Олимпийскими играми, оказались положительными.

Источник: DW

Детали: Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно про 10 новых случаев инфицирования Covid у лиц, связанных с проведением игр или участием в них.

Таким образом общее количество людей, чей тест на коронавирус с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведении оказался положительным, выросла до 132.

Напомним:

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Темы: ОлимпиадакоронавирусЯпония
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