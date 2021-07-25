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Перше в історії Олімпійських ігор змагання зі скейтбордингу виграв японець

Неділя, 25 липня 2021, 10:12
Перше в історії Олімпійських ігор змагання зі скейтбордингу виграв японець
Юто Хоріґоме

Японський скейтбордист Юто Хоріґоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу, перемігши в дисципліні "стріт" серед чоловіків.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: Хоріґоме за підсумками змагань набрав 37,18 балів.

 

Другим став бразилець Кельвін Гефлер з 36,15 балами, а третім - Джаггер Ітон зі США (35,35 балів).

Скейтбординг дебютував у програмі Олімпійських ігор у Токіо. Рішення про включення цього виду спорту в програму було прийнято Міжнародним олімпійським комітетом у серпні 2016 року.

Всього має бути розіграно 4 комплекти нагород серед скейтбордистів у двох дисциплінах у чоловіків і жінок – "стріт" та "парк".

Юто Хоріґоме
Юто Хоріґоме

Нагадаємо:

  • 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо. Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.
  • Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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