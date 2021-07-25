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Первое в истории Олимпийских игр соревнование по скейтбордингу выиграл японец

Воскресенье, 25 июля 2021, 10:12
Первое в истории Олимпийских игр соревнование по скейтбордингу выиграл японец
Юто Хоригоме

Японский скейтбордист Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит" среди мужчин.

Источник: трансляция соревнований

Детали: Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 баллов.

 

Вторым стал бразилец Кельвин Гефлер с 36,15 баллами, а третьим - Джаггер Итон из США (35,35 баллов).

Скейтбординг дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио. Решение о включении этого вида спорта в программу было принято Международным олимпийским комитетом в августе 2016 года.

Всего должно быть разыграно 4 комплекта наград среди скейтбордистов в двух дисциплинах у мужчин и женщин - "стрит" и "парк".

Юто Хоригоме
Юто Хоригоме

Напомним:

  • 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Бронзовая медаль Билодид стала первой в истории Украины для женского дзюдо.
  • Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.

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Украинская правда

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Темы: Олимпиадаспорт
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