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Українка Костевич завоювала в Токіо четверте місце в кульовій стрільбі

Неділя, 25 липня 2021, 06:40

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Зазначається, що перше місце посіла російська спортсменка Віталіна Бацарашкіна (240,3 - олімпійський рекорд), другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а бронзу виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Костевич стала олімпійською чемпіонкою в 2004 році і завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2012.

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Нагадаємо:

  • 23 липня в Токіо офіційно відкрилися Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус.
  • Першу золоту медаль здобула китайська спортсменка Кіан Янь у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів серед жінок.
  • Першу медаль для України на Олімпіаді – бронзу – здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Теми: Олімпіадаспорт


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