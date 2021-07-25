Українка Костевич завоювала в Токіо четверте місце в кульовій стрільбі

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Зазначається, що перше місце посіла російська спортсменка Віталіна Бацарашкіна (240,3 - олімпійський рекорд), другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а бронзу виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Костевич стала олімпійською чемпіонкою в 2004 році і завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2012.

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