Українка Костевич завоювала в Токіо четверте місце в кульовій стрільбі
Неділя, 25 липня 2021, 06:40
Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Зазначається, що перше місце посіла російська спортсменка Віталіна Бацарашкіна (240,3 - олімпійський рекорд), другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а бронзу виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).
Костевич стала олімпійською чемпіонкою в 2004 році і завоювала дві бронзи на Олімпіаді-2012.
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Нагадаємо:
- 23 липня в Токіо офіційно відкрилися Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус.
- Першу золоту медаль здобула китайська спортсменка Кіан Янь у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів серед жінок.
- Першу медаль для України на Олімпіаді – бронзу – здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.