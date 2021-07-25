Вертоліт NASA здійснив довгий і надскладний політ на Марсі

Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, у суботу здійснив десятий автономний політ над Червоною планетою протяжністю 1,6 км.

Джерело: NASA

Дослівно: "Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на відстань в одну милю (1,6 км).

Він пройшов у районі, який називається "Підняті хребти" (кам’яні утворення всередині кратера Єзеро - УП). Це був найскладніший політ із десятьма пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12,2 метрів - УП)".

Деталі: У NASA розповіли, що дрон успішно зробив велику кількість фотографій досліджуваного району.

План десятого польоту Ingenuity над поверхнею Марса NASA

Що передувало: Дев’ятий політ гелікоптеру-дрона Ingenuity над поверхнею Марсу тривав 166 секунди.

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