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Вертоліт NASA здійснив довгий і надскладний політ на Марсі

Неділя, 25 липня 2021, 13:32

Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, у суботу здійснив десятий автономний політ над Червоною планетою протяжністю 1,6 км.

Джерело: NASA

 

Дослівно: "Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на відстань в одну милю (1,6 км).

Він пройшов у районі, який називається "Підняті хребти" (кам’яні утворення всередині кратера Єзеро - УП). Це був найскладніший політ із десятьма пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12,2 метрів - УП)".

Деталі: У NASA розповіли, що дрон успішно зробив велику кількість фотографій досліджуваного району.

План десятого польоту Ingenuity над поверхнею Марса
План десятого польоту Ingenuity над поверхнею Марса
NASA

Що передувало: Дев’ятий політ гелікоптеру-дрона Ingenuity над поверхнею Марсу тривав 166 секунди.

Нагадаємо:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.

Українська правда
Теми: космоснаука


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