Вертоліт NASA здійснив довгий і надскладний політ на Марсі
Неділя, 25 липня 2021, 13:32
Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, у суботу здійснив десятий автономний політ над Червоною планетою протяжністю 1,6 км.
Джерело: NASA
Дослівно: "Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на відстань в одну милю (1,6 км).
Він пройшов у районі, який називається "Підняті хребти" (кам’яні утворення всередині кратера Єзеро - УП). Це був найскладніший політ із десятьма пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12,2 метрів - УП)".
Деталі: У NASA розповіли, що дрон успішно зробив велику кількість фотографій досліджуваного району.
Що передувало: Дев’ятий політ гелікоптеру-дрона Ingenuity над поверхнею Марсу тривав 166 секунди.
Нагадаємо:
- Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
- 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
Українська правда