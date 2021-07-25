Вертолет NASA совершил сложнейший длинный полет на Марсе

Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в субботу совершил десятый автономный полет над Красной планетой протяженностью 1,6 км.

Источник: NASA

Дословно: "Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на расстояние в одну милю (1,6 км). Он прошел в районе, который называется "Поднятые хребты" (каменные образования внутри кратера Езеро - УП). Это был самый сложный полет с десятью пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте в 40 футов (12,2 метров - УП)".

Детали: В NASA рассказали, что дрон успешно сделал большое количество фотографий исследуемого района.

План десятого полета Ingenuity над поверхностью Марса NASA

Что предшествовало: Девятый полет вертолета-дрона Ingenuity над поверхностью Марса длился 166 секунд.

Напомним: