Вертолет NASA совершил сложнейший длинный полет на Марсе
Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в субботу совершил десятый автономный полет над Красной планетой протяженностью 1,6 км.
Источник: NASA
Дословно: "Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на расстояние в одну милю (1,6 км). Он прошел в районе, который называется "Поднятые хребты" (каменные образования внутри кратера Езеро - УП). Это был самый сложный полет с десятью пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте в 40 футов (12,2 метров - УП)".
Детали: В NASA рассказали, что дрон успешно сделал большое количество фотографий исследуемого района.
Что предшествовало: Девятый полет вертолета-дрона Ingenuity над поверхностью Марса длился 166 секунд.
Напомним:
- Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
- 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.