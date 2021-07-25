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Вертолет NASA совершил сложнейший длинный полет на Марсе

Воскресенье, 25 июля 2021, 13:32
Вертолет NASA совершил сложнейший длинный полет на Марсе

Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в субботу совершил десятый автономный полет над Красной планетой протяженностью 1,6 км.

Источник: NASA

 

Дословно: "Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на расстояние в одну милю (1,6 км). Он прошел в районе, который называется "Поднятые хребты" (каменные образования внутри кратера Езеро - УП). Это был самый сложный полет с десятью пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте в 40 футов (12,2 метров - УП)".

Детали: В NASA рассказали, что дрон успешно сделал большое количество фотографий исследуемого района.

План десятого полета Ingenuity над поверхностью Марса
План десятого полета Ingenuity над поверхностью Марса
NASA

Что предшествовало: Девятый полет вертолета-дрона Ingenuity над поверхностью Марса длился 166 секунд.

Напомним:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.

Украинская правда
Темы: космоснаука
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