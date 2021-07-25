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Элина Свитолина прошла во второй раунд олимпийского турнира в Токио

Воскресенье, 25 июля 2021, 15:32
Фото: Yomiuri Shimbun

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады в Токио обыграла Лауру Зигемунд из Германии и вышла во второй раунд.

Источник: Суспільне

Детали: Поединок между Свитолиной и Зигемунд длился 3 часа 7 минут.

Свитолина начала первую партию с того, что вышла вперед - 2:0. После этого украинка и немка позволяли друг другу делать брейки, однако Свитолина удержала преимущество. В итоге Элина выиграла первый сет со счетом 6:3.

Во втором сете победу одержала Зигемунд. Причем Свитолина была близка к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк - проигрывая 3:5, Элина смогла сравнять счет. Однако следующие два гейма украинка проиграла.

Решающий третий сет закончился в пользу украинской теннисистки. Свитолина вышла вперед - 3:0, после чего состоялся обмен брейками. Украинка позволила Зигемунд сделать брейк и приблизиться на расстояние одного гейма, однако победа осталась именно за Еленой.

 

В течение трех сетов Свитолина допустила 41 невынужденную ошибку, а ее соперница - 48.

В следующем круге, в 1/16 финала, украинка встретится с 28-летней австралийкой Айлой Томлянович.

Напомним:

  • В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она ​​выиграла "бронзу".
  • Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.

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Темы: спортОлимпиада
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