Элина Свитолина прошла во второй раунд олимпийского турнира в Токио
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады в Токио обыграла Лауру Зигемунд из Германии и вышла во второй раунд.
Источник: Суспільне
Детали: Поединок между Свитолиной и Зигемунд длился 3 часа 7 минут.
Свитолина начала первую партию с того, что вышла вперед - 2:0. После этого украинка и немка позволяли друг другу делать брейки, однако Свитолина удержала преимущество. В итоге Элина выиграла первый сет со счетом 6:3.
Во втором сете победу одержала Зигемунд. Причем Свитолина была близка к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк - проигрывая 3:5, Элина смогла сравнять счет. Однако следующие два гейма украинка проиграла.
Решающий третий сет закончился в пользу украинской теннисистки. Свитолина вышла вперед - 3:0, после чего состоялся обмен брейками. Украинка позволила Зигемунд сделать брейк и приблизиться на расстояние одного гейма, однако победа осталась именно за Еленой.
В течение трех сетов Свитолина допустила 41 невынужденную ошибку, а ее соперница - 48.
В следующем круге, в 1/16 финала, украинка встретится с 28-летней австралийкой Айлой Томлянович.
Напомним:
- В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она выиграла "бронзу".
- Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.
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