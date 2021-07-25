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Олімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль

Неділя, 25 липня 2021, 14:40

Український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову медаль для збірної України на Олімпійских Іграх.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: Рейзлін у неділю, 25 липня, здобув "бронзу" в одиночному турнірі на шпагах.

Він став єдиним українським шпажистом, що пройшов до півфіналу, Роман Свічкар та Богдан Нікішин програли ще у першому раунді.

 

Що передувало: У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".

Нагадаємо:

  • Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
  • Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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