Окупанти поранили українського військового

У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я військового – середньої важкості.