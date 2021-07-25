Окупанти поранили українського військового
Неділя, 25 липня 2021, 16:37
У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.
Джерело: ОТУ "Північ"
Деталі: Російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.
Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я військового – середньої важкості.
Українська правда