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Окупанти поранили українського військового

Неділя, 25 липня 2021, 16:37

У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я військового – середньої важкості.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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