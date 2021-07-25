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Оккупанты ранили украинского военного

Воскресенье, 25 июля 2021, 16:37

В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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