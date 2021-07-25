Оккупанты ранили украинского военного

В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – средней тяжести.