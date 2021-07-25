Оккупанты ранили украинского военного
Воскресенье, 25 июля 2021, 16:37
В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
Источник: ОТУ "Север"
Детали: Российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – средней тяжести.
Украинская правда