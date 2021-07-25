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Динаміка COVID-госпіталізацій перевищена лише в одній області

Неділя, 25 липня 2021, 18:52
Динаміка COVID-госпіталізацій перевищена лише в одній області

За даними на 24 липня показник динаміки рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус перевищено у Херсонській області.

Джерело: дані МОЗ

 

Деталі: Цей показник на Херсонщині складає 80% при нормі до 50%.

Решта показників у цій та інших областях відповідають "зеленій" зоні епідемічної небезпеки.

Що передувало: Станом на 21 липня Київська, Тернопільська й Херсонська області не відповідали зеленій зоні за динамікою рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус.

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня. 

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗХерсонська область
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