Динаміка COVID-госпіталізацій перевищена лише в одній області
Неділя, 25 липня 2021, 18:52
За даними на 24 липня показник динаміки рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус перевищено у Херсонській області.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Цей показник на Херсонщині складає 80% при нормі до 50%.
Решта показників у цій та інших областях відповідають "зеленій" зоні епідемічної небезпеки.
Що передувало: Станом на 21 липня Київська, Тернопільська й Херсонська області не відповідали зеленій зоні за динамікою рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус.
Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня.
Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.
Українська правда