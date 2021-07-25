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Динамика COVID-госпитализаций превышена только в одной области

Воскресенье, 25 июля 2021, 18:52

По данным на 24 июля показатель динамики уровня госпитализаций с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус превышен в Херсонской области.

Источник: данные Минздрава

 

Детали: Этот показатель в Херсонской области составляет 80% при норме до 50%.

Остальные показатели в этой и других областях отвечают "зеленой" зоне эпидемической опасности.

Что предшествовало: По состоянию на 21 июля Киевская, Тернопольская и Херсонская области не соответствовали зеленой зоне по динамике уровня госпитализаций с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус.

Напомним: С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, правительство продлило его до 31 августа.

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости коронавирусом 9 июня.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравХерсонская область
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