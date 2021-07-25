Динамика COVID-госпитализаций превышена только в одной области
По данным на 24 июля показатель динамики уровня госпитализаций с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус превышен в Херсонской области.
Источник: данные Минздрава
Детали: Этот показатель в Херсонской области составляет 80% при норме до 50%.
Остальные показатели в этой и других областях отвечают "зеленой" зоне эпидемической опасности.
Что предшествовало: По состоянию на 21 июля Киевская, Тернопольская и Херсонская области не соответствовали зеленой зоне по динамике уровня госпитализаций с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус.
Напомним: С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, правительство продлило его до 31 августа.
Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости коронавирусом 9 июня.