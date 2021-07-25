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У Києві 18 хімічно небезпечних об'єктів – рятувальники

Неділя, 25 липня 2021, 19:25
У Києві 18 хімічно небезпечних об'єктів – рятувальники

У Києві функціонує близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів, і люди, які проживають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Джерело: командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи аварію на "Рівнеазоті"

Пряма мова: "У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор і аміак. Також є декілька азотних підприємств.

Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку".

Деталі: Піхало підкреслив, що якщо людина чує сирену, вона має зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор.

"Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, включаються сирени", - розповів він.

Передісторія:

  • У понеділок ввечері через аварію на "Рівнеазоті" утворилася хмара рудого диму, яка, за словами очевидців, посунула на Рівне.
  • Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через розгерметизацію труби стався викид окису азоту у повітря, витік газів було припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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