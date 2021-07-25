У Києві 18 хімічно небезпечних об'єктів – рятувальники
У Києві функціонує близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів, і люди, які проживають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.
Джерело: командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи аварію на "Рівнеазоті"
Пряма мова: "У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор і аміак. Також є декілька азотних підприємств.
Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку".
Деталі: Піхало підкреслив, що якщо людина чує сирену, вона має зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор.
"Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, включаються сирени", - розповів він.
Передісторія:
- У понеділок ввечері через аварію на "Рівнеазоті" утворилася хмара рудого диму, яка, за словами очевидців, посунула на Рівне.
- Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через розгерметизацію труби стався викид окису азоту у повітря, витік газів було припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.