В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели
В Киеве функционирует около двух десятков химически опасных объектов, и люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.
Источник: командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало в эфире телеканала "Украина 24", комментируя аварию на "Ривнеазоте"
Прямая речь: "В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий.
Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность".
Детали: Пихало подчеркнул, что, если человек слышит сирену, он должен закрыться у себя дома, включить радио, телевизор.
"Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - рассказал он.
Предыстория:
- В понедельник вечером из-за аварии на "Ривнеазоте" образовалось облако рыжего дыма, которое, по словам очевидцев, двинулось на Ровно.
- Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за разгерметизации трубы произошел выброс окиси азота в атмосферу, утечка газов была прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.