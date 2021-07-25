В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели

В Киеве функционирует около двух десятков химически опасных объектов, и люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.

Источник: командир коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало в эфире телеканала "Украина 24", комментируя аварию на "Ривнеазоте"

Прямая речь: "В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий.

Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность".

Детали: Пихало подчеркнул, что, если человек слышит сирену, он должен закрыться у себя дома, включить радио, телевизор.

"Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены", - рассказал он.

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