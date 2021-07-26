Після протестів на Кубі безвісти зникли понад 500 людей – ЗМІ

Понад пів тисячі осіб на Кубі вважають зниклими після антивладних протестів.

Джерело: Sky News із посиланням на групу адвокатів Cubalex

Деталі: За даними видання, багатьох людей заарештували працівники міліції в цивільному одязі, і багато сімей кажуть, що вони досі не отримували повідомлень про місцеперебування своїх рідних.

Група адвокатів Cubalex заявляє, що сотні людей, серед яких багато підлітків, були затримані.

Джаннісет Ріверо, прессекретар Центру вільної Куби, що базується у Вашингтоні, вважає, що більше 500 протестуючих зникли безвісти. Вона заявила, що багато хто був засуджений в коротких судових процесах без присутності захисту.

"Це набагато більше, оскільки зараз вони продовжують арештовувати людей. На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси є незаконними, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених.

Режим боїться людей, тому що люди вийшли на вулиці, щоб вигукувати про свободу, тому зараз вони намагаються встановити контроль над населенням", – каже Ріверо.

У той же час уряд Куби стверджує, що навколо протестів проводиться кампанія дезінформації.

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