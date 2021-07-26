После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек – СМИ
Более полутысячи человек на Кубе считаются пропавшими после антивластных протестов.
Источник: Sky News со ссылкой на группу адвокатов Cubalex
Детали: По данным издания, многих людей арестовали сотрудники милиции в штатском, и многие семьи говорят, что они еще не получали сообщений о местонахождении своих родных.
Группа адвокатов Cubalex заявляет, что сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.
Джаннисет Риверо, пресс-секретарь Центра свободной Кубы, базирующегося в Вашингтоне, считает, что более 500 протестующих пропали без вести. Она заявила, что многие был осуждены в коротких судебных процессах без присутствия защиты.
"Это больше, поскольку сейчас они продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы являются незаконными, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых.
Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы выкрикивать о свободе, поэтому сейчас они пытаются установить контроль над населением", - говорит Риверо.
В то же время правительство Кубы утверждает, что вокруг протестов проводится кампания дезинформации.
Предыстория:
- Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
- По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия.