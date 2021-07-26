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После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек – СМИ

Понедельник, 26 июля 2021, 07:16
После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек – СМИ

Более полутысячи человек на Кубе считаются пропавшими после антивластных протестов.

Источник: Sky News со ссылкой на группу адвокатов Cubalex

Детали: По данным издания, многих людей арестовали сотрудники милиции в штатском, и многие семьи говорят, что они еще не получали сообщений о местонахождении своих родных.

Группа адвокатов Cubalex заявляет, что сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.

Джаннисет Риверо, пресс-секретарь Центра свободной Кубы, базирующегося в Вашингтоне, считает, что более 500 протестующих пропали без вести. Она заявила, что многие был осуждены в коротких судебных процессах без присутствия защиты.

"Это больше, поскольку сейчас они продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы являются незаконными, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых.

Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы выкрикивать о свободе, поэтому сейчас они пытаются установить контроль над населением", - говорит Риверо.

В то же время правительство Кубы утверждает, что вокруг протестов проводится кампания дезинформации.

Предыстория:

  • Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
  • По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия.

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Темы: митинги
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