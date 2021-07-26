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Доба на Донбасі: 11 обстрілів, двоє поранених військових ЗСУ

Понеділок, 26 липня 2021, 07:37

За добу 25 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил поранено двох бійців, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 3 порушення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Від початку цієї доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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