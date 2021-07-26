Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, двое раненых военных ВСУ

Понедельник, 26 июля 2021, 07:37

За сутки 25 июля в районе проведения операции Объединенных сил ранены два бойцов, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток – 3 нарушения.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

У Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.

С начала этих суток боевых потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоЭкс-СБУшник организовал банду, которая нападала на судей и чиновников

фото, видеоПирамида "B2B Jewelry": силовики провели 26 обысков и закрыли магазины

В РФ заблокировали сайт Навального

В Украине объявили штормовое предупреждение

фото, видеоВ Херсонской области обнаружили поле конопли на более чем 300 миллионов гривен

На Донбассе из-за обстрелов боевиков травмы и ранения получили 7 бойцов ООС

Все новости...
ООС
Гвардейцы задержали женщину-боевика "ЛНР"
На Донбассе российские наемники 10 раз срывали "тишину"
Оккупанты обстреляли частный сектор Марьинки и запускали беспилотник
Последние новости
17:20
Фонд гарантирования обратился в полицию и Минюст из-за компании-тезки
17:14
Мэр Кропивницкого предлагает делать прививки в автобусах
17:07
фотоТяжелоатлетка из Украины заняла 5 место на Олимпиаде в Токио
17:04
США и Россия проведут переговоры высокого уровня в Женеве
16:46
Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы хозяев на Играх
16:44
Три украинских фильма будут представлены на Венецианском кинофестивале
16:27
В Чехии начали кампанию вакцинации среди бездомных
16:16
видеоМост Патона в третий раз за месяц превратился в водопад: в Днепр хлынула вода
16:06
МИД: 14 стран ЕС открыли границы для украинских туристов
16:04
фото, видеоЭкс-СБУшник организовал банду, которая нападала на судей и чиновников
Все новости...