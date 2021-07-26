Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, двое раненых военных ВСУ

За сутки 25 июля в районе проведения операции Объединенных сил ранены два бойцов, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток – 3 нарушения.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

У Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.

С начала этих суток боевых потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.